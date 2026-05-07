Visite archi Royan, architecture de détails RDV au CIAP, rez-de-mer du Palais Royan
Visite archi Royan, architecture de détails RDV au CIAP, rez-de-mer du Palais Royan lundi 29 juin 2026.
Royan
Visite archi Royan, architecture de détails
RDV au CIAP, rez-de-mer du Palais 42 av des Congrès Royan Charente-Maritime
Tarif : 4.6 – 4.6 – 4.6 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-29 10:30:00
fin : 2026-06-29
Date(s) :
2026-06-29
Dans le contexte de la Reconstruction, les formes du Mouvement Moderne se mêlent aux références régionales ainsi qu’aux influences brésiliennes l’architecture est en pleine métamorphose !
.
RDV au CIAP, rez-de-mer du Palais 42 av des Congrès Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 58 36 animation.patrimoine@mairie-royan.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
In the context of Reconstruction, the forms of the Modern Movement blended with regional references and Brazilian influences: architecture was undergoing a complete metamorphosis!
L’événement Visite archi Royan, architecture de détails Royan a été mis à jour le 2026-05-04 par Mairie de Royan
À voir aussi à Royan (Charente-Maritime)
- Conférence ARCHI Architectes français… En dialogue avec l’existant 3/3 Salle Jean Gabin Royan 7 mai 2026
- Concert dansant The Sophisticated Cats Le Palais Royan Événements Royan 9 mai 2026
- Gala de boxe professionnelle Espace Cordouan Royan 9 mai 2026
- Spectacle Un chapeau de paille d’Italie Salle Jean Gabin Royan 12 mai 2026
- Royan Atlantique Fête le Pineau Le Palais Royan Événements Royan 15 mai 2026