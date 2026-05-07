Visite archi Royan, architecture de détails RDV au CIAP, rez-de-mer du Palais Royan

Royan

Visite archi Royan, architecture de détails

RDV au CIAP, rez-de-mer du Palais 42 av des Congrès Royan Charente-Maritime

Tarif : 4.6 – 4.6 – 4.6 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-29 10:30:00

fin : 2026-06-29

Date(s) :

2026-06-29

Dans le contexte de la Reconstruction, les formes du Mouvement Moderne se mêlent aux références régionales ainsi qu’aux influences brésiliennes l’architecture est en pleine métamorphose !

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RDV au CIAP, rez-de-mer du Palais 42 av des Congrès Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 58 36 animation.patrimoine@mairie-royan.fr

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English :

In the context of Reconstruction, the forms of the Modern Movement blended with regional references and Brazilian influences: architecture was undergoing a complete metamorphosis!

L’événement Visite archi Royan, architecture de détails Royan a été mis à jour le 2026-05-04 par Mairie de Royan