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Visite archi Royan, architecture de détails RDV au CIAP, rez-de-mer du Palais Royan

Visite archi Royan, architecture de détails RDV au CIAP, rez-de-mer du Palais Royan lundi 29 juin 2026.

Lieu : RDV au CIAP, rez-de-mer du Palais

Adresse : 42 av des Congrès

Ville : 17200 Royan

Département : Charente-Maritime

Début : lundi 29 juin 2026

Fin : lundi 29 juin 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif : 4.6 4.6 4.6 Tarif réduit

Royan

Visite archi Royan, architecture de détails

RDV au CIAP, rez-de-mer du Palais 42 av des Congrès Royan Charente-Maritime

Tarif : 4.6 – 4.6 – 4.6 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-29 10:30:00
fin : 2026-06-29

Date(s) :
2026-06-29

Dans le contexte de la Reconstruction, les formes du Mouvement Moderne se mêlent aux références régionales ainsi qu’aux influences brésiliennes l’architecture est en pleine métamorphose !
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RDV au CIAP, rez-de-mer du Palais 42 av des Congrès Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 58 36  animation.patrimoine@mairie-royan.fr

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English :

In the context of Reconstruction, the forms of the Modern Movement blended with regional references and Brazilian influences: architecture was undergoing a complete metamorphosis!

L’événement Visite archi Royan, architecture de détails Royan a été mis à jour le 2026-05-04 par Mairie de Royan

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