Stage d’initiation au conte (9 mai 2026) – Gilbert Chevelu | Festival Fabula Ferme de la Harpe Rennes Rennes
Stage d’initiation au conte (9 mai 2026) – Gilbert Chevelu | Festival Fabula Ferme de la Harpe Rennes Rennes samedi 9 mai 2026.
Stage d’initiation au conte (9 mai 2026) – Gilbert Chevelu | Festival Fabula Ferme de la Harpe Rennes Rennes Samedi 9 mai, 10h00 Ille-et-Vilaine
Gratuit
Découvrez quelques outils pour appréhender une histoire.
Stage d’initiation au conte
—————————
animé par Gilbert Chevelu, président de l’association des conteurs amateurs **Les Tisseurs de Contes**.
Découvrez quelques outils pour appréhender une histoire.
À la maison du **Cercle Celtique de Rennes** (Ferme de la Harpe)
**À partir de 16 ans, places limitées sur inscription, GRATUIT**
### Contexte festival
Ce stage d’initiation fait partie de la 1ère édition du festival Fabula, un rendez-vous dédié aux arts du conte et de l’oralité. Une belle idée de sortie à Rennes entre amis, famille, avec enfants pendant le week-end du 8 mai !
**Programmation du samedi 9 mai :**
* 10h — Stage initiation conte — Gilbert Chevelu
* 10h30 — Randonnée contée — Marie Chiff’mine
* 11h — La croqueuse de mots — Sklaeren
* 15h — Ulysse maudit sois-tu — Duo Albaricate
* 16h30 — Atelier d’écriture — Élisabeth Troestler
* 20h — Le village — Sklaeren
* 22h — Conteur ? conteur — Yannick Jaulin
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-09T10:00:00.000+02:00
Fin : 2026-05-09T12:00:00.000+02:00
1
https://www.helloasso.com/associations/tisseurs-de-contes-la-filois/evenements/soiree-ouverture
Ferme de la Harpe Rennes avenue Charles et Raymonde Tillon Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)
- Écrire et dire – Lecture-rencontre avec Marine Bachelot Nguyen MJC Grand Cordel Rennes 9 avril 2026
- Yoga du Rire : Chasse aux œufs Maison de Quartier de Villejean Rennes 9 avril 2026
- JAY-JAY JOHANSON CABARET BOTANIQUE Rennes 10 avril 2026
- AMY LONDON DANS J’ETAIS PAS PRETE COMEDIE DE RENNES Rennes 10 avril 2026
- « Qu’est-ce que l’IA ? » – Conférence introductive et historique par Guillaume Gravier Chambre de Métiers et de l’Artisanat Rennes 10 avril 2026