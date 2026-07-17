Stage Drag avec Gloria Godass, Théâtre du Cercle, Rennes

Informations pratiques

Stage Drag avec Gloria Godass 22 – 26 février 2027 Théâtre du Cercle Ille-et-Vilaine

230 € + 38 € adhésion

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-02-22T10:00:00+01:00 – 2027-02-22T17:30:00+01:00

Fin : 2027-02-26T10:00:00+01:00 – 2027-02-26T17:30:00+01:00

Rechercher son drag, c’est un peu comme rechercher son clown : il s’agit de performer une sorte d’alter-égo mouvant et magnifié, troublant nos catégories g lenrés. C’est surtout une quête intime et surprenante dans laquelle nos talents, nos désirs et nos joies s’entremêlent pour former un corps nouveau, transfiguré, offrant de nouveaux espaces de liberté.

Ce stage d’initiation vous propose un temps exploration ludique autour de votre figure drag, qu’elle soit Queen, King ou Queer selon vos envies. Ensemble nous allons parler de la culture drag et de son aspect politique, passer de longues heures à nous maquiller, arpenter le costumier et échanger des fringues, modifier nos morphologies ordinaires, déambuler en talon-haut ou rouler des mécaniques pour nous créer de nouvelles manières d’être, nous jouer des carcans et déjouer les normes en tous genres. Et pourquoi pas créer votre premier numéro drag !

Spectacle Drag Show le 19 mars au Théâtre du Cercle

Théâtre du Cercle 30 rue de paris 35000 rennes Rennes 35708 Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine Bretagne 0602551128 http://www.theatreducercle.com https://www.facebook.com/theatreducercle;https://www.instagram.com/theatreducercle/ [{« type »: « link », « value »: « https://cpb-tdc.kalisport.com/s-inscrire-a-un-stage/inscription/30/stage-initiation-a-l-improvisation-theatrale-kevin-hetzel »}] [{« link »: « https://theatreducercle.com/agenda/spectacles/drag-show-gloria-godass-and-co/ »}] Lieu de création dédiée aux écritures théâtrales contemporaines

Formule Semaine • À partir de 18 ans • 12 participant·es

Théâtre du Cercle