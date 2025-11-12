Informations pratiques

Sélestat

Stage enfants

1 route de Marckolsheim Sélestat Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-10-21 10:00:00

fin : 2026-10-23 12:00:00

Date(s) :

2026-10-21

Stage pour expérimenter et découvrir des pratiques artistiques. A partir de 4 ans

Pendant les vacances, L’Atelier du FRAC Alsace ouvre ses portes et propose 3 jours de stage pour expérimenter et découvrir des pratiques artistiques.

A partir de 4 ans.

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1 route de Marckolsheim Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 87 55 servicedespublics@frac-alsace.org

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English :

Workshop to experiment with and discover artistic practices. Ages 4 and up

L’événement Stage enfants Sélestat a été mis à jour le 2026-07-21 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme