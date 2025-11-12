Stage enfants Sélestat
mercredi 21 octobre 2026 · Sélestat
Informations pratiques
Sélestat
Stage enfants
1 route de Marckolsheim Sélestat Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-10-21 10:00:00
fin : 2026-10-23 12:00:00
Date(s) :
2026-10-21
Stage pour expérimenter et découvrir des pratiques artistiques. A partir de 4 ans
Pendant les vacances, L’Atelier du FRAC Alsace ouvre ses portes et propose 3 jours de stage pour expérimenter et découvrir des pratiques artistiques.
A partir de 4 ans.
0 .
1 route de Marckolsheim Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 87 55 servicedespublics@frac-alsace.org
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English :
Workshop to experiment with and discover artistic practices. Ages 4 and up
L’événement Stage enfants Sélestat a été mis à jour le 2026-07-21 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme
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