Stage Escalade Vacances d’Été The Roof Le Havre
lundi 6 juillet 2026 · The Roof · Le Havre
Informations pratiques
Le Havre
Stage Escalade Vacances d’Été
The Roof 27 Rue d’Iéna Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-07-06 09:00:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-06 2026-07-13
Les stages d’été sont de retour à The Roof Le Havre !
Les vacances approchent et on vous a préparé de quoi faire le plein de grimpe, de jeux et de bonne humeur !
Deux premières semaines disponibles
– Du 6 au 10 juillet
– Du 1 au 17 juillet
4-5 ans
9h 10h
Tarifs
• Lundi, mardi, jeudi et vendredi
• Lundi, mardi ou jeudi, vendredi
6-14 ans
9h 12h
Tarifs
• Lundi, mardi, jeudi et vendredi
• Lundi, mardi ou jeudi, vendredi
Au programme découverte de l’escalade, jeux, défis, progression et surtout beaucoup de fun !
Places limitées
Réservez dès maintenant sur lehavre.theroof.fr ou directement à l’accueil.
On a hâte de passer l’été avec vos petits grimpeurs .
The Roof 27 Rue d’Iéna Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 78 34 04 99 contact.lehavre@theroof.fr
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English : Stage Escalade Vacances d’Été
L’événement Stage Escalade Vacances d’Été Le Havre a été mis à jour le 2026-06-20 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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