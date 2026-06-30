Stage Escalade Vacances d’Été The Roof Le Havre

Informations pratiques

Le Havre

Stage Escalade Vacances d’Été

The Roof 27 Rue d’Iéna Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-07-06 09:00:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-06 2026-07-13

Les stages d’été sont de retour à The Roof Le Havre !

Les vacances approchent et on vous a préparé de quoi faire le plein de grimpe, de jeux et de bonne humeur !

Deux premières semaines disponibles

– Du 6 au 10 juillet

– Du 1 au 17 juillet

4-5 ans

9h 10h

Tarifs

• Lundi, mardi, jeudi et vendredi

• Lundi, mardi ou jeudi, vendredi

6-14 ans

9h 12h

Tarifs

• Lundi, mardi, jeudi et vendredi

• Lundi, mardi ou jeudi, vendredi

Au programme découverte de l’escalade, jeux, défis, progression et surtout beaucoup de fun !

Places limitées

Réservez dès maintenant sur lehavre.theroof.fr ou directement à l’accueil.

On a hâte de passer l’été avec vos petits grimpeurs .

The Roof 27 Rue d’Iéna Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 78 34 04 99 contact.lehavre@theroof.fr

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English : Stage Escalade Vacances d’Été

L’événement Stage Escalade Vacances d’Été Le Havre a été mis à jour le 2026-06-20 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie