Stage Huile Atelier Corinne Vilcaz Villeneuve-sur-Lot

Villeneuve-sur-Lot

Stage Huile

Atelier Corinne Vilcaz 18 bis Chemin de Massanès Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 09:30:00

fin : 2026-07-19 15:30:00

Date(s) :

2026-07-17

Offrez-vous quatre jours pour découvrir la magie de l’aquarelle en mouillé sur mouillé, cette technique lumineuse où l’eau guide la couleur, adoucit les contours et fait naître des effets d’une grande poésie.

Vous apprendrez les bases essentielles préparer le papier, maîtriser le mouillage, doser l’eau, accompagner les fusions de pigments, créer transparences, profondeurs et harmonies délicates. .

Atelier Corinne Vilcaz 18 bis Chemin de Massanès Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 41 49 69

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English : Stage Huile

L’événement Stage Huile Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2026-04-29 par OT Vallée du Lot et Garonne