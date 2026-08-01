Stage I Judo & Multisports 2026 Nogent-le-Rotrou
jeudi 27 août 2026 · Nogent-le-Rotrou
Informations pratiques
Nogent-le-Rotrou
Stage I Judo & Multisports 2026
35 Rue du Perche Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 08:30:00
fin : 2026-08-28 16:30:00
Date(s) :
2026-08-27
Venez profiter du stage découverte Judo & Multisports organisé par le club de judo de Nogent Le Rotrou.
Prévoir pique-nique, tenue de sport, une gourde et chaussures intérieur+ extérieur.
Inscription obligatoire avant le 23 Août 2026.
Ouvert à tous de 5 à 12 ans.
Gratuit.
Venez profiter du stage découverte Judo & Multisports organisé par le club de judo de Nogent Le Rotrou.
Au programme judo, multisports, jeux et activités pour préparer la rentrée.
Prévoir pique-nique, tenue de sport, une gourde et chaussures intérieur+ extérieur.
Inscription obligatoire avant le 23 Août 2026.
Ouvert à tous de 5 à 12 ans.
Gratuit. .
35 Rue du Perche Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 81 25 61 83 pierrick.jcnr@gmail.com
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English :
Come enjoy the Judo & Multisports Introductory Workshop organized by the Nogent Le Rotrou Judo Club.
Please bring a picnic lunch, sportswear, a water bottle, and indoor and outdoor shoes.
Registration is required by August 23, 2026.
Open to everyone ages 5 to 12.
Free.
L’événement Stage I Judo & Multisports 2026 Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-08-07 par OTs DU PERCHE
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