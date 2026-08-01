Informations pratiques

Nogent-le-Rotrou

Stage I Judo & Multisports 2026

35 Rue du Perche Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 08:30:00

fin : 2026-08-28 16:30:00

Date(s) :

2026-08-27

Venez profiter du stage découverte Judo & Multisports organisé par le club de judo de Nogent Le Rotrou.

Prévoir pique-nique, tenue de sport, une gourde et chaussures intérieur+ extérieur.

Inscription obligatoire avant le 23 Août 2026.

Ouvert à tous de 5 à 12 ans.

Gratuit.

Venez profiter du stage découverte Judo & Multisports organisé par le club de judo de Nogent Le Rotrou.

Au programme judo, multisports, jeux et activités pour préparer la rentrée.

Prévoir pique-nique, tenue de sport, une gourde et chaussures intérieur+ extérieur.

Inscription obligatoire avant le 23 Août 2026.

Ouvert à tous de 5 à 12 ans.

Gratuit. .

35 Rue du Perche Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 81 25 61 83 pierrick.jcnr@gmail.com

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English :

Come enjoy the Judo & Multisports Introductory Workshop organized by the Nogent Le Rotrou Judo Club.

Please bring a picnic lunch, sportswear, a water bottle, and indoor and outdoor shoes.

Registration is required by August 23, 2026.

Open to everyone ages 5 to 12.

Free.

L’événement Stage I Judo & Multisports 2026 Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-08-07 par OTs DU PERCHE