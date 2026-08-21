STAGE IMPROVISATION THÉÂTRALE Se réjouir de l’inconnue ! Théâtre du Rond Point Valréas

Informations pratiques

Valréas

STAGE IMPROVISATION THÉÂTRALE Se réjouir de l’inconnue !

Théâtre du Rond Point 21, rue du Berteuil Valréas Vaucluse

Tarif : – – 100 EUR

INSCRIPTION AU STAGE DATE LIMITE 4 JOURS AVANT LA PREMIÈRE DATE Règlement dès la réception de la fiche de pré-inscription, adhésion TRP 15€ obligatoire.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-28 09:30:00

fin : 2026-11-29 17:30:00

Date(s) :

2026-11-28

STAGE à partir de 18 ans

Intervenante Christine PEDDITZI

Comédienne Formatrice d’improvisation théâtrale

LA COMPAGNIE DES GENS QUI…

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Théâtre du Rond Point 21, rue du Berteuil Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 21 45 theatredurondpoint@gmail.com

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English :

WORKSHOP: Ages 18 and up

Instructor: Christine PEDDITZI

Actress and Theater Improvisation Instructor

THE COMPANY OF PEOPLE WHO…

L’événement STAGE IMPROVISATION THÉÂTRALE Se réjouir de l’inconnue ! Valréas a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes