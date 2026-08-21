STAGE IMPROVISATION THÉÂTRALE Se réjouir de l’inconnue ! Théâtre du Rond Point Valréas
samedi 28 novembre 2026 · Théâtre du Rond Point · Valréas
Informations pratiques
Valréas
STAGE IMPROVISATION THÉÂTRALE Se réjouir de l’inconnue !
Théâtre du Rond Point 21, rue du Berteuil Valréas Vaucluse
Tarif : – – 100 EUR
INSCRIPTION AU STAGE DATE LIMITE 4 JOURS AVANT LA PREMIÈRE DATE Règlement dès la réception de la fiche de pré-inscription, adhésion TRP 15€ obligatoire.
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-28 09:30:00
fin : 2026-11-29 17:30:00
Date(s) :
2026-11-28
STAGE à partir de 18 ans
Intervenante Christine PEDDITZI
Comédienne Formatrice d’improvisation théâtrale
LA COMPAGNIE DES GENS QUI…
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Théâtre du Rond Point 21, rue du Berteuil Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 21 45 theatredurondpoint@gmail.com
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English :
WORKSHOP: Ages 18 and up
Instructor: Christine PEDDITZI
Actress and Theater Improvisation Instructor
THE COMPANY OF PEOPLE WHO…
L’événement STAGE IMPROVISATION THÉÂTRALE Se réjouir de l’inconnue ! Valréas a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
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