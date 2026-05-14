Stage initiation au kayak avec Les Alligators Rue de la Tour d’Auvergne Landerneau
Stage initiation au kayak avec Les Alligators Rue de la Tour d’Auvergne Landerneau mercredi 15 juillet 2026.
Landerneau
Stage initiation au kayak avec Les Alligators
Rue de la Tour d’Auvergne Les Alligators Landerneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 14:00:00
fin : 2026-07-23 17:15:00
Date(s) :
2026-07-15 2026-07-20 2026-08-17 2026-08-24
Viens pratiquer du kayak sur 5 demi-journées !
Ces stages se déroulent sur 3 demi-journées au club afin d’apprendre les rudiments de la navigation suivies d’une journée entière sur un autre site de navigation ( rade de Brest, côte nord …) choisi en fonction de la météo.
Les conditions pour y participer sont d’avoir 8 ans révolus, de savoir nager et de ne pas avoir de contre-indication à la pratique des sports nautiques.
Venez pratiquer l’après midi de 14h à 17h15 et à la journée de 9h15 à 17h30.
Viens découvrir l’Elorn, la mer et la randonnée !
De 8 à 13 ans. .
Rue de la Tour d’Auvergne Les Alligators Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 2 98 21 48 74
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English : Stage initiation au kayak avec Les Alligators
L’événement Stage initiation au kayak avec Les Alligators Landerneau a été mis à jour le 2026-05-06 par OT LANDERNEAU DAOULAS
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