Informations pratiques

Gignac

STAGE INITIATION CANOË-KAYAK ET PADDLE

Chemin de la Meuse Gignac Hérault

Tarif : 80 – 80 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-23

Encadrés par un moniteur diplômé d’État, les enfants découvrent la richesse de la faune et de la flore de l’Hérault (zone classée Natura 2000) à travers des jeux collectifs et une initiation au canoë, au kayak et au stand-up paddle.

Encadrés par un moniteur diplômé d’État, les enfants découvrent la richesse de la faune et de la flore de l’Hérault (zone classée Natura 2000) à travers des jeux collectifs et une initiation au canoë, au kayak et au stand-up paddle.

Chaque participant repartira également avec son diplôme officiel Pagaie Blanche de la FFCK. .

Chemin de la Meuse Gignac 34150 Hérault Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Under the guidance of a state-certified instructor, children discover the rich flora and fauna of the Hérault (a Natura 2000-designated area) through group games and an introduction to canoeing, kayaking, and stand-up paddleboarding.

L’événement STAGE INITIATION CANOË-KAYAK ET PADDLE Gignac a été mis à jour le 2026-07-17 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT