STAGE INITIATION CANOË-KAYAK ET PADDLE Gignac
jeudi 23 juillet 2026 · Gignac
Informations pratiques
Gignac
STAGE INITIATION CANOË-KAYAK ET PADDLE
Chemin de la Meuse Gignac Hérault
Tarif : 80 – 80 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-23
Encadrés par un moniteur diplômé d’État, les enfants découvrent la richesse de la faune et de la flore de l’Hérault (zone classée Natura 2000) à travers des jeux collectifs et une initiation au canoë, au kayak et au stand-up paddle.
Encadrés par un moniteur diplômé d’État, les enfants découvrent la richesse de la faune et de la flore de l’Hérault (zone classée Natura 2000) à travers des jeux collectifs et une initiation au canoë, au kayak et au stand-up paddle.
Chaque participant repartira également avec son diplôme officiel Pagaie Blanche de la FFCK. .
Chemin de la Meuse Gignac 34150 Hérault Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Under the guidance of a state-certified instructor, children discover the rich flora and fauna of the Hérault (a Natura 2000-designated area) through group games and an introduction to canoeing, kayaking, and stand-up paddleboarding.
L’événement STAGE INITIATION CANOË-KAYAK ET PADDLE Gignac a été mis à jour le 2026-07-17 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT
À voir aussi à Gignac (Hérault)
- LES ESCALES SONORES Gignac 26 juillet 2026
- APÉRO VIGNERON Gignac 26 juillet 2026
- Festival Ecaussystème Les concerts du Vendredi Gignac 31 juillet 2026
- Festival Ecaussystème 2026 Gignac 31 juillet 2026
- MATCH TAMBOURIN GIGNAC CAZOULS D’HÉRAULT (N2 PA) Gignac 31 juillet 2026