Stage Jeux de Cirque pour les 4/6 ans TARBES Tarbes jeudi 27 août 2026.

Tarbes

Stage Jeux de Cirque pour les 4/6 ans

TARBES 10 bd Renaudet Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 10:00:00

fin : 2026-08-28 12:00:00

Date(s) :

2026-08-27

L’école de cirque Passing propose ses stages de l’été Vos enfants vont adorer !

Inscription obligatoire

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TARBES 10 bd Renaudet Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 77 27 17 16 cirque@passing65.fr

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English :

The Passing Circus School is offering summer camps: Your kids will love them!

Registration required

L’événement Stage Jeux de Cirque pour les 4/6 ans Tarbes a été mis à jour le 2026-06-23 par OT de Tarbes|CDT65