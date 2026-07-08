Visite thématique de l’exposition Vies d’archives, Archives de vies TARBES Tarbes
mercredi 22 juillet 2026 · TARBES · Tarbes
Informations pratiques
Tarbes
Visite thématique de l’exposition Vies d’archives, Archives de vies
TARBES 6 Rue Eugène Ténot Tarbes Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 15:00:00
fin : 2026-07-22 16:00:00
Date(s) :
2026-07-22
Plus que des objets d’art, chacun de ces documents est la trace de vies humaines celles de ceux qui ont produit ou reçu ces documents, celles de ceux qui y sont cités. C’est la valeur exceptionnelle des archives, témoins de l’activité administrative, personnelle, économique, sociale… de la vie !
Dans le prolongement de l’exposition, les visites thématiques permettent d’approfondir des thèmes abordés éducation, sport et loisirs, nature et montagne, une vie à travers les archives.
Visite libre et gratuite, sur inscription uniquement
(Groupe de 6 pers mini / 20 pers maxi)
En l’absence d’un nombre suffisant de participants, ces visites pourront être annulées et reprogrammées sur un autre créneau.
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TARBES 6 Rue Eugène Ténot Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 56 76 19
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English :
More than just works of art, each of these documents is a record of human lives: those of the people who created or received them, and those of the people mentioned in them. This is the exceptional value of archives: they bear witness to the administrative, personal, economic, and social aspects of life!
As an extension of the exhibition, themed tours offer a deeper exploration of the topics covered: education, sports and recreation, nature and the mountains—a life through the archives.
Free self-guided tours, by registration only
(Groups of 6 people minimum / 20 people maximum)
If there are not enough participants, these tours may be canceled and rescheduled for another time slot.
L’événement Visite thématique de l’exposition Vies d’archives, Archives de vies Tarbes a été mis à jour le 2026-07-02 par OT de Tarbes|CDT65
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