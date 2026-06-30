Atelier enfants Ecriture TARBES Tarbes

Informations pratiques

Tarbes

Atelier enfants Ecriture

TARBES Rue Achile Jubinal Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 14:30:00

fin : 2026-07-22 16:00:00

Date(s) :

2026-07-22

Pendant une promenade au jardin, collectionne des mots, inspirés du paysages, des sculptures et de tes sensations pour écrire une histoire, un poème, une lettre.

RÉSERVATION OBLIGATOIRE

Ateliers de pratique et de création artistique autour de collections ou d’expositions temporaires.

Ces ateliers offrent aux enfants et ados la possibilité de s’initier à diverses techniques telles que le dessin, la peinture tout en découvrant le musée.

Les P’tits Artistes se transforment en Aventuriers de l’art !

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TARBES Rue Achile Jubinal Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 44 36 96 publics.musees@mairie-tarbes.fr

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English :

During a walk in the garden, collect words inspired by the scenery, the sculptures, and your feelings to write a story, a poem, or a letter.

RESERVATION REQUIRED

Workshops focused on artistic practice and creation based on permanent collections or temporary exhibitions.

These workshops offer children and teens the opportunity to try their hand at various techniques, such as drawing and painting, while exploring the museum.

The Little Artists become Art Adventurers!

L’événement Atelier enfants Ecriture Tarbes a été mis à jour le 2026-06-26 par OT de Tarbes|CDT65