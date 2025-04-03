Stage jeux de société Atelier au 7 Le Pouliguen lundi 6 juillet 2026.

Le Pouliguen

Stage jeux de société

Atelier au 7 7 rue des Marais Le Pouliguen Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 10:00:00

fin : 2026-07-08 12:00:00

Date(s) :

2026-07-06 2026-07-07 2026-07-08 2026-07-09 2026-07-10

Viens t’initier et jouer aux jeux de société. Apporte également ceux que tu aimes pour les faire découvrir aux autres.

Enfants à partir de 7 ans. .

Atelier au 7 7 rue des Marais Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 87 56 67 03

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English :

L’événement Stage jeux de société Le Pouliguen a été mis à jour le 2026-06-12 par ADT44