Stage jeux de société Atelier au 7 Le Pouliguen
Stage jeux de société Atelier au 7 Le Pouliguen lundi 6 juillet 2026.
Le Pouliguen
Stage jeux de société
Atelier au 7 7 rue des Marais Le Pouliguen Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 10:00:00
fin : 2026-07-08 12:00:00
Date(s) :
2026-07-06 2026-07-07 2026-07-08 2026-07-09 2026-07-10
Viens t’initier et jouer aux jeux de société. Apporte également ceux que tu aimes pour les faire découvrir aux autres.
Enfants à partir de 7 ans. .
Atelier au 7 7 rue des Marais Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 87 56 67 03
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English :
L’événement Stage jeux de société Le Pouliguen a été mis à jour le 2026-06-12 par ADT44
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