Juzet-d’Izaut

STAGE JOUER EN L’AIR, JOUER SUR TERRE

COLO DU CAGIRE Juzet-d’Izaut Haute-Garonne

Tarif : 150 – 150 – EUR

150

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 10:00:00

fin : 2026-07-06 18:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Jouer en l’air, jouer sur terre, théâtre de mouvement et grimpe d’arbre cie Akalmie Celsius

Et si le parc de la Colo devenait un espace de jeu et d’imaginaire pour petits et grands ? Jouer avec les cachettes, les lignes, les arbres immenses. Pourquoi pas grimper dedans ? Composer ensemble un moment de spectacle.

La compagnie Akalmie Celsius propose une initiation au théâtre-paysage et une découverte de la grimpe et danse verticale dans les arbres, encadrée par une personne diplômée. Un stage ouvert à toutes et tous, sans prérequis technique, si ce n’est la curiosité de découvrir des disciplnes artistiques corporelles et une grande envie de jouer ! Le stage se terminera avec une présentation publique de notre aventure grimpée et un goûter partagé.

Une inviation à l’imaginaire, au jeu et au plaisir de bouger ensemble. 150 .

COLO DU CAGIRE Juzet-d’Izaut 31160 Haute-Garonne Occitanie akalmiecelsius@gmail.com

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English :

Playing in the air, playing on the ground, movement theater and tree climbing, Akalmie Celsius co

L’événement STAGE JOUER EN L’AIR, JOUER SUR TERRE Juzet-d’Izaut a été mis à jour le 2026-06-06 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE