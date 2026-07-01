Stage « La légende d’Arthur », Asnapio, Villeneuve-d’Ascq

Informations pratiques

Stage « La légende d’Arthur » 9 et 10 juillet Asnapio Nord

40€ / 32€ les 2 jours.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-09T09:30:00+02:00 – 2026-07-09T16:30:00+02:00

Fin : 2026-07-10T09:30:00+02:00 – 2026-07-10T16:30:00+02:00

Asnapio invite les enfants à devenir chevalier de la Table Ronde!

Après s’être choisi un nom de chevalier et avoir créé son blason et son insigne, chaque enfant participera à la création d’une bannière collective sur une grande toile.

Suivront les épreuves d’initiation des écuyers: les enfants auront de multiples défis à relever afin de prouver qu’ils sont dignes de rejoindre la fameuse Table Ronde!

Passage obligé: la quête du Graal ! Une chasse au trésor scénarisée attend les enfants dans tout le parc avant la cérémonie d’adoubement qui demandera la création d’un bouclier en bois et d’une épée en étain.

Sur inscription au 03 20 47 21 99.

Prévoir le pique nique du midi qui sera pris tous ensemble sous la surveillance d’un adulte.

Asnapio rue Carpeaux, 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 47 21 99 »}]

Un stage de 2 jours pour découvrir tous les secrets des chevaliers de la Table Ronde. Pour les plus de 7 ans. stage enfants asnapio

Parc Asnapio