Stage : Les bases de la peinture à l’huile Atelier Le Coquillage et l’Oreille Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-16 09:30 – 16:30

Gratuit : non 150€ 10 stagiaires maximum pour un meilleur suivi de chacunTous niveaux/ Ados et adultes à partir de 14 ansVous venez les mains dans les poches, si vous en avez, amenez vos pinceaux, les nôtres ont vécu ! Tout public

ProgrammeDans ce stage, vous comprendrez comment peindre à l’huile étape par étape en maîtrisant les aspects techniques: les quantités de matières, la gestion des pinceaux, de la palette, des médiums de base, des supports à peindre, des couleurs, mais aussi le processus global de la traduction du réel en peinture et tous les choix qu’il demande, tout ça, à travers la copie d’œuvres en petits formats.En deux jours, vous aurez déjà une bonne idée de comment vous faire plaisir avec les belles textures de l’huile.Matin 1 : Fusain – Copie d’après documents pour aborder le dessin étape par étape, voir le niveau de chacun. Démonstration du professeur.Après-midi 1: copie d’une œuvre d’après document en peinture à l’huile étape par étape. Présentation des matériaux. Format A4. Démonstration du professeur.Matin et Après-midi 2: Même exercice avec d’autres modèles. Copie d’une ou deux œuvres en petit format.Seront abordés durant ces deux jours:–Le matériel : présentation du matériel, quoi utiliser, quel(s) support(s), pinceaux, médiums…– Technique du dessin : Maîtrise de la mise en page, construction du dessin, se repérer dans l’espace, la question de la ligne (nerveuse, ciselée, ouverte ou pas, nuancée). Mise en place des valeurs, schématique, puis de manière à modeler efficacement les objets ou des êtres représentés. Développer l’esprit de synthèse. Une approche solide et exigeante sans laquelle un dessin ne tient pas debout !– La peinture à l’huile : le processus de A à Z. Le travail en 1 séance dans le frais, la copie d’œuvres.Cours dirigés par Céline Normant

Atelier Le Coquillage et l’Oreille Nantes 44200



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