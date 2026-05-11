Stage : Les bases du dessin pour débutant Atelier Le Coquillage et l’Oreille Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-04 13:30 – 18:00

Gratuit : non 60 € Règlement par cartes, espèces, chèques ou chèques vacances. Tout public

ProgrammeCe stage de dessin est destiné aux débutants et à tous ceux qui veulent approfondir les bases !En 4h30, nous avons l’occasion d’aborder et de répondre à beaucoup des questions que l’on se pose lorsqu’on se lance dans une création.À travers plusieurs exercices parfois surprenants, nous évoquerons les réflexes indispensables à acquérir pour permettre de retranscrire de façon juste et personnelle le monde qui nous entoure.Les proportions, la construction, les ombres et lumières, la qualité du trait et les espaces vides font partie des bases fondamentales du dessin. Celles ci seront développées au cours du stage et vous permettront ensuite de vous lancer sans appréhension dans le dessin d’un portrait, d’un paysage ou d’une nature morte.Le stage sollicitera également votre sens de l’observation et de la synthèse et vous permettra d’affiner votre regard et vos perceptions.Le matériel de dessinCrayon papier, fusain, estompe et gomme mie de pain, carré conté blanc sur fond noir… Tous ces éléments sont au programme ! Tout est fourni par l’atelier. Le matériel et les supports seront présentés et accompagnés de démonstrations des différents outils et techniques.Esthétique du dessinSelon les techniques, les effets que l’on peut obtenir sont variés et riches. A travers la projection d œuvres d’artistes et l’expérimentation concrète des techniques, vous pourrez élargir votre connaissance de l’art du dessin depuis les maîtres du passé jusqu’à nos jours. Les clair-obscur veloutés du fusain, les camaïeux délicats du crayon graphite, la couleur posée frottée ou liquide, le geste, les débordements, les accidents que l’on peut exploiter… tout un répertoire visuels à connaître, pour enrichir sa pratique du dessin.Un bilan des réalisations effectuées serait fait pour ceux qui le souhaitent !Pourquoi participer ?Suivi personnalisé : Avec un groupe limité à 10 participants, vous bénéficiez d’une attention particulière pour progresser à votre rythme.Apprentissage pratique : Vous repartirez avec des bases solides, prêtes à être appliquées dans vos futurs dessins.Matériel fourni : Fusain, crayon, gomme mie de pain, estompe… tout est inclus pour vous concentrer sur l’essentiel.10 stagiaires maximum pour un meilleur suivi de chacunTous niveaux / Ados et adultesMatériels de dessin fournisCours dirigé par Céline Normant???? Réservation

Atelier Le Coquillage et l’Oreille Nantes 44200



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