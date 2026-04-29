Stage mosaïque d’été Paray-le-Monial
Stage mosaïque d’été Paray-le-Monial lundi 10 août 2026.
Paray-le-Monial
Stage mosaïque d’été
4 rue du Colombier Paray-le-Monial Saône-et-Loire
Tarif : 465 – 465 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-10
Stage de mosaïque créations libres différentes thématiques abordées selon les envies des participants. Des journées de 6 heures pour profiter de l’été dans la région.
Les stagiaires apprendront à concevoir un projet personnel (dessin préparatoire), choix et taille des matériaux pour interpréter son dessin en mosaïque. .
4 rue du Colombier Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 24 39 68 45 elisabeth.mosaique@gmail.com
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English : Stage mosaïque d’été
L’événement Stage mosaïque d’été Paray-le-Monial a été mis à jour le 2026-04-29 par PARAY-LE-MONIAL │ OT de Paray-le-Monial | Cat.I
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