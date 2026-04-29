Paray-le-Monial

Stage mosaïque d’été

4 rue du Colombier Paray-le-Monial Saône-et-Loire

Tarif : 465 – 465 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-10

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-10

Stage de mosaïque créations libres différentes thématiques abordées selon les envies des participants. Des journées de 6 heures pour profiter de l’été dans la région.

Les stagiaires apprendront à concevoir un projet personnel (dessin préparatoire), choix et taille des matériaux pour interpréter son dessin en mosaïque. .

4 rue du Colombier Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 24 39 68 45 elisabeth.mosaique@gmail.com

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English : Stage mosaïque d’été

L’événement Stage mosaïque d’été Paray-le-Monial a été mis à jour le 2026-04-29 par PARAY-LE-MONIAL │ OT de Paray-le-Monial | Cat.I