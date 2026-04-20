Saint-Amand-Montrond

Stage Natation enfant

300 Rue de Cannetille Saint-Amand-Montrond Cher

Tarif : 70 – 70 – EUR

70

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-04-20 09:15:00

fin : 2026-04-24 11:00:00

Date(s) :

2026-04-20

Stage de natation

À partir de 5 ans. Réservation obligatoire. 9h15 10h Ludimania 10h15 11h Ludinage 70 .

300 Rue de Cannetille Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 61 59 70

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English :

Swimming course

L’événement Stage Natation enfant Saint-Amand-Montrond a été mis à jour le 2026-04-09 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE