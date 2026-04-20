Stage Natation enfant Saint-Amand-Montrond
Stage Natation enfant Saint-Amand-Montrond lundi 20 avril 2026.
Saint-Amand-Montrond
Stage Natation enfant
300 Rue de Cannetille Saint-Amand-Montrond Cher
Tarif : 70 – 70 – EUR
70
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-04-20 09:15:00
fin : 2026-04-24 11:00:00
Date(s) :
2026-04-20
Stage de natation
À partir de 5 ans. Réservation obligatoire. 9h15 10h Ludimania 10h15 11h Ludinage 70 .
300 Rue de Cannetille Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 61 59 70
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English :
Swimming course
L’événement Stage Natation enfant Saint-Amand-Montrond a été mis à jour le 2026-04-09 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE
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