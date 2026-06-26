Stage numérique inspiré des thèmes Disney Espace Public Numérique | Maison de Quartier de Villejean Rennes
Stage numérique inspiré des thèmes Disney Espace Public Numérique | Maison de Quartier de Villejean Rennes jeudi 9 juillet 2026.
Stage numérique inspiré des thèmes Disney Espace Public Numérique | Maison de Quartier de Villejean Rennes 9 et 10 juillet Ille-et-Vilaine
Un stage créatif et amusant pour les enfants de 8 à 12 ans.
**Stage numérique inspiré des thèmes Disney**
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### Un stage créatif et amusant pour les enfants de 8 à 12 ans.
Au programme
* Doubler la voix de tes personnages préférés
* Réaliser des bricolages et créations numériques
* Découvrir des activités numériques amusantes
* Réaliser des trucages et retouches photos
Espace public numérique (à la maison de quartier de Villejean)
les 9 et 10 juillet
de 10h à 16 h30 ( possibilité de garde entre 9 h et 18h) /
Renseignements auprès de Lucie [multimedia@mqvillejean.fr](mailto:multimedia@mqvillejean.fr)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-09T10:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-10T16:30:00.000+02:00
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multimedia@mqvillejean.fr
Espace Public Numérique | Maison de Quartier de Villejean 12 rue de bourgogne rennes Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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