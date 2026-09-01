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Stage Osez relooker votre fauteuil de famille Villamblard

mardi 15 septembre 2026 · Villamblard

Stage Osez relooker votre fauteuil de famille Villamblard

Informations pratiques

Début
mardi 15 septembre 2026
Fin
mardi 15 septembre 2026
Adresse
35 avenue Edouard Dupuy
Ville
24140 Villamblard
Département
Dordogne
Tarif

Villamblard

Stage Osez relooker votre fauteuil de famille

35 avenue Edouard Dupuy Villamblard Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-15
fin : 2026-09-15

Date(s) :
2026-09-15

Mardi 15 et du Jeudi 17 au Vendredi 18
VILLAMBLARD: Stage Osez relooker votre fauteuil de famille en devenant tapissier le temps d’un stage: technique, accompagnement, fournitures comprises.
A partir de 290€. Inscr: 06 77 47 11 44. Atelier Récréatis & Co   .

35 avenue Edouard Dupuy Villamblard 24140 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 47 11 44 

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English : Stage Osez relooker votre fauteuil de famille

L’événement Stage Osez relooker votre fauteuil de famille Villamblard a été mis à jour le 2026-08-14 par Vallée de l’Isle en Périgord

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