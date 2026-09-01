Stage Osez relooker votre fauteuil de famille Villamblard
mardi 15 septembre 2026 · Villamblard
Informations pratiques
Villamblard
Stage Osez relooker votre fauteuil de famille
35 avenue Edouard Dupuy Villamblard Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-15
fin : 2026-09-15
Date(s) :
2026-09-15
Mardi 15 et du Jeudi 17 au Vendredi 18
VILLAMBLARD: Stage Osez relooker votre fauteuil de famille en devenant tapissier le temps d’un stage: technique, accompagnement, fournitures comprises.
A partir de 290€. Inscr: 06 77 47 11 44. Atelier Récréatis & Co .
35 avenue Edouard Dupuy Villamblard 24140 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 47 11 44
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English : Stage Osez relooker votre fauteuil de famille
L’événement Stage Osez relooker votre fauteuil de famille Villamblard a été mis à jour le 2026-08-14 par Vallée de l’Isle en Périgord
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