Informations pratiques

Villamblard

Stage Osez relooker votre fauteuil de famille

35 avenue Edouard Dupuy Villamblard Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-15

fin : 2026-09-15

Date(s) :

2026-09-15

Mardi 15 et du Jeudi 17 au Vendredi 18

VILLAMBLARD: Stage Osez relooker votre fauteuil de famille en devenant tapissier le temps d’un stage: technique, accompagnement, fournitures comprises.

A partir de 290€. Inscr: 06 77 47 11 44. Atelier Récréatis & Co .

35 avenue Edouard Dupuy Villamblard 24140 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 47 11 44

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English : Stage Osez relooker votre fauteuil de famille

L’événement Stage Osez relooker votre fauteuil de famille Villamblard a été mis à jour le 2026-08-14 par Vallée de l’Isle en Périgord