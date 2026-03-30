Visites du château et de ses collections d’objets des fonderies périgordines, Château de Barrière, Villamblard

Informations pratiques

Visites du château et de ses collections d’objets des fonderies périgordines 19 et 20 septembre Château de Barrière Dordogne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Espace d’exposition présentant une très grande variété d’objets en fonte produits dans les forges environnantes, dont une exceptionnelle collection de plaques de cheminée, de chenets, de cuves, de peyrols, de mortiers, de lampes et même un bénitier.

Une exposition exceptionnelle de photographies animalières prises localement complète la visite.

Château de Barrière Le bourg, 24140 Villamblard Villamblard 24140 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 06 30 02 17 39 Cette ancienne forteresse avec fossé, chapelle, salle datant du XVe siècle, tour maîtresse du XIIIe siècle et deux logis des XVe et XVIe siècles, relevait, au XVe siècle, de la seigneurie de Grignols. Il s’agit du château natal de l’historien Henri Wlgrin de Taillefer. Il a connu une restauration contemporaine en bois et en métal.

Espace d’exposition présentant une très grandes variété d’objets de fonte produits dans les forges environnantes, dont une exceptionnelle collection de plaques de cheminées, chenets, cuves, peyrols, …

©association Taillefer