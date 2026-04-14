Stage Ourson, École municipale d’Astronomie, Alès

Stage Ourson Lundi 27 avril, 14h00 École municipale d’Astronomie Gard

20€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-27T14:00:00+02:00 – 2026-04-27T17:00:00+02:00

Fin : 2026-04-27T14:00:00+02:00 – 2026-04-27T17:00:00+02:00

Ce stage est en continue du lundi 27 au jeudi 30 avril de 14 à 17h

Votre enfant a entre 6 et 8 ans ? Il se passionne pour le ciel et pour la nuit ? Il a la tête pleine de questions ? Avec ce stage de quatre jours, votre apprenti astronome aura une meilleure connaissance du monde qui l’entoure, du vocabulaire et des instruments d’observation, pour avoir une meilleure approche du ciel et des merveilles de l’univers.

Ce stage est présenté sous forme d’atelier pédagogique comprenant des constructions de maquettes et des séances de planétarium.

École municipale d’Astronomie Pôle Culturel et Scientifique, 155 rue du Faubourg de Rochebelle, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 0466562470 »}, {« type »: « email », « value »: « ecole.astro@ville-ales.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://ecoleastro.ales.fr/?uid=77441492 »}]

Formation en Astronomie pour les 6-8 ans atelier stage