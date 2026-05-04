Stage percussions mandingues ARA – Autour des Rythmes Actuels Roubaix Samedi 23 mai, 10h00 20 €

Plongez au cœur des traditions d’Afrique de l’Ouest lors d’une matinée dédiée aux percussions mandingues. Tous niveaux.

Stage de percussions mandingues

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### L’énergie du rythme !

Plongez au cœur des traditions d’Afrique de l’Ouest lors d’une matinée dédiée aux percussions mandingues. Novice ou pratiquant régulier, ce stage est une invitation au partage pour explorer la richesse des polyrythmies et faire progresser chacun et chacune à travers un apprentissage progressif et convivial.

### Au programme :

**• Technique du Djembé :** Travail sur les sons fondamentaux (basse, tonique, claqué), la posture et la souplesse du mouvement.

**• Les Dunduns (Doundounba, Sangban, Kenkeni) :** Apprentissage des bases mélodiques du rythme sur les tambours porteurs de la pulsation, avec l’utilisation des cloches.

**• Structure du Rythme :** Compréhension des appels, des breaks, des accompagnements et des interactions entre les différents instruments.

**• Cohésion de groupe :** Développer l’écoute mutuelle pour faire « chanter » l’ensemble de l’orchestre.

Pour tous niveauxn dès 12 ans

Avec Mikael Camara

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-23T10:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-23T12:30:00.000+02:00

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http://www.ara-asso.fr https://www.helloasso.com/associations/ara-autour-des-rythmes-actuels/evenements/stage-percussions-mandingues

ARA – Autour des Rythmes Actuels 301 avenue des Nations Unies – 59100 Roubaix Centre Roubaix 59100 Nord

accueil@ara-asso.fr 03 20 28 06 50



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