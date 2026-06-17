Stage Qi Gong Harmonie Meschers-sur-Gironde
Stage Qi Gong Harmonie Meschers-sur-Gironde jeudi 16 juillet 2026.
Meschers-sur-Gironde
Stage Qi Gong Harmonie
allée du stade Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 09:30:00
fin : 2026-08-14 12:30:00
Date(s) :
2026-07-16 2026-08-13
L’Association Santé Qi Gong Harmonie de Meschers sur Gironde organise deux stages d’été.
16 et 17 juillet Les 8 Pièces de Brocart
13 et 14 août La Grande Danse
.
allée du stade Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 89 69 25
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English :
The Sant%E9 Qi Gong Harmonie Association in Meschers, Gironde, is organizing two %E9t%E9 workshops.
July 16 and 17: The Eight Pieces of Brocade
August 13 and 14: The Great Dance
L’événement Stage Qi Gong Harmonie Meschers-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-06-17 par Royan Atlantique
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