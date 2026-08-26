Stage radio à Jet FM – Saint-Herblain Radio JetFM Saint-Herblain

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-20 09:30 – 16:30

Gratuit : oui Sur inscription. Places limitées à 12 personnes. Réservez par mail : sonolab@jetfm.asso.fr Jeune Public, Adulte

3 jours en immersion à la radio du 18 au 20 novembre 2026 : venez découvrir l’univers de la radio au studio de Jet FM, situé au 1er étage du CSC Le Grand B.Pour un retour ou un début de route vers l’emploi, mais avant tout la confiance en soi et la création d’un espace d’apprentissage et de ressources, le tout avec la radio !Au programme : découvrir la radio, apprivoiser le micro, travailler sa voix, créer une émission de radio de A à Z avec des interviews, enregistrements et montage.Stage ouvert aux personnes en situation de demande d’emploi résidant en QPV. Ce projet est soutenu par Nantes Métropole et la Préfecture de Loire-Atlantique, l’inscription est gratuite.Inscriptions : sonolab@jetfm.asso.fr

Radio JetFM Saint-Herblain 44800



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