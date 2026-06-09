Pau

Stage rugby section paloise Vacances Eté

Centre départemental Nelson Paillou Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 500 – 500 – 550 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 09:30:00

fin : 2026-07-10 16:30:00

Date(s) :

2026-07-06

Du 6 au 10 juillet 2026

Centre départemental Nelson Paillou

Stage mixte ouvert à tous

– Filles nées entre 2011 et 2017

– Garçons nés entre 2012 et 2017

Deux formules au choix

➡️Demi-pension 500€ (repas du midi + goûter)

➡️ Pension complète 550€ (nuitées + petit-déjeuner + repas midi & soir + goûter) .

Centre départemental Nelson Paillou Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 10 09 45 sectionpaloiserugby.asso@gmail.com

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English : Stage rugby section paloise Vacances Eté

L’événement Stage rugby section paloise Vacances Eté Pau a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Pau