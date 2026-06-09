Stage rugby section paloise Vacances Eté Pau
Stage rugby section paloise Vacances Eté Pau lundi 6 juillet 2026.
Pau
Stage rugby section paloise Vacances Eté
Centre départemental Nelson Paillou Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 500 – 500 – 550 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 09:30:00
fin : 2026-07-10 16:30:00
Date(s) :
2026-07-06
Du 6 au 10 juillet 2026
Centre départemental Nelson Paillou
Stage mixte ouvert à tous
– Filles nées entre 2011 et 2017
– Garçons nés entre 2012 et 2017
Deux formules au choix
➡️Demi-pension 500€ (repas du midi + goûter)
➡️ Pension complète 550€ (nuitées + petit-déjeuner + repas midi & soir + goûter) .
Centre départemental Nelson Paillou Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 10 09 45 sectionpaloiserugby.asso@gmail.com
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English : Stage rugby section paloise Vacances Eté
L’événement Stage rugby section paloise Vacances Eté Pau a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Pau
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