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Stage rugby section paloise Vacances Eté Pau

Stage rugby section paloise Vacances Eté Pau

Stage rugby section paloise Vacances Eté Pau lundi 6 juillet 2026.

Adresse : Centre départemental Nelson Paillou

Ville : 64000 Pau

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : lundi 6 juillet 2026

Fin : vendredi 10 juillet 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif : 500 500 550 Tarif de base plein tarif

Pau

Stage rugby section paloise Vacances Eté

Centre départemental Nelson Paillou Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 500 – 500 – 550 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 09:30:00
fin : 2026-07-10 16:30:00

Date(s) :
2026-07-06

Du 6 au 10 juillet 2026
Centre départemental Nelson Paillou

Stage mixte ouvert à tous
– Filles nées entre 2011 et 2017
– Garçons nés entre 2012 et 2017

Deux formules au choix
➡️Demi-pension 500€ (repas du midi + goûter)
➡️ Pension complète 550€ (nuitées + petit-déjeuner + repas midi & soir + goûter)   .

Centre départemental Nelson Paillou Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 10 09 45  sectionpaloiserugby.asso@gmail.com

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English : Stage rugby section paloise Vacances Eté

L’événement Stage rugby section paloise Vacances Eté Pau a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Pau

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