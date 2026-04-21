Stage Savoir rouler à vélo Ecole Elémentaire Urdazuri Saint-Jean-de-Luz

Saint-Jean-de-Luz

Stage Savoir rouler à vélo

Ecole Elémentaire Urdazuri 2 Avenue de l’Irrintzina Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 09:00:00

fin : 2026-05-01 12:00:00

Date(s) :

2026-05-01 2026-05-03

Un stage pour apprendre à pédaler, circuler et rouler en toute sécurité. L’objectif principal de ces jours d’apprentissage est d’acquérir les compétences nécessaires à une réelle autonomie à vélo avant l’entrée au collège. Cette formation se déroulera en 3 temps savoir pédaler, savoir circuler & savoir rouler ! Des activités ludiques accompagneront les temps d’apprentissage. À l’issue des 2 jours, une attestation Savoir rouler à vélo sera délivrée.

Pour les enfants de 7 à 11 ans

Inscriptions obligatoires

> Vendredi 1er mai de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 (savoir pédaler & savoir circuler)

> Dimanche 3 mai de10h à 12h30 (savoir rouler) .

Ecole Elémentaire Urdazuri 2 Avenue de l’Irrintzina Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine olivier.raconnat@saintjeandeluz.fr

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English : Stage Savoir rouler à vélo

L’événement Stage Savoir rouler à vélo Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme Pays Basque