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Stage Savoir rouler à vélo Ecole Elémentaire Urdazuri Saint-Jean-de-Luz

Stage Savoir rouler à vélo Ecole Elémentaire Urdazuri Saint-Jean-de-Luz

Stage Savoir rouler à vélo Ecole Elémentaire Urdazuri Saint-Jean-de-Luz vendredi 1 mai 2026.

Lieu : Ecole Elémentaire Urdazuri

Adresse : 2 Avenue de l'Irrintzina

Ville : 64500 Saint-Jean-de-Luz

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : vendredi 1 mai 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Saint-Jean-de-Luz

Stage Savoir rouler à vélo

Ecole Elémentaire Urdazuri 2 Avenue de l’Irrintzina Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 09:00:00
fin : 2026-05-01 12:00:00

Date(s) :
2026-05-01 2026-05-03

Un stage pour apprendre à pédaler, circuler et rouler en toute sécurité. L’objectif principal de ces jours d’apprentissage est d’acquérir les compétences nécessaires à une réelle autonomie à vélo avant l’entrée au collège. Cette formation se déroulera en 3 temps savoir pédaler, savoir circuler & savoir rouler ! Des activités ludiques accompagneront les temps d’apprentissage. À l’issue des 2 jours, une attestation Savoir rouler à vélo sera délivrée.
Pour les enfants de 7 à 11 ans
Inscriptions obligatoires
> Vendredi 1er mai de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 (savoir pédaler & savoir circuler)
> Dimanche 3 mai de10h à 12h30 (savoir rouler)   .

Ecole Elémentaire Urdazuri 2 Avenue de l’Irrintzina Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   olivier.raconnat@saintjeandeluz.fr

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English : Stage Savoir rouler à vélo

L’événement Stage Savoir rouler à vélo Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme Pays Basque

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