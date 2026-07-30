UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Yrieix-la-Perche

Stage théâtre À quoi tu rêves ? 7/14 ans Rue Jean Giraudoux Saint-Yrieix-la-Perche

dimanche 15 novembre 2026 · Rue Jean Giraudoux · Saint-Yrieix-la-Perche

Stage théâtre À quoi tu rêves ? 7/14 ans Rue Jean Giraudoux Saint-Yrieix-la-Perche

Informations pratiques

Début
dimanche 15 novembre 2026
Fin
dimanche 15 novembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Rue Jean Giraudoux
Adresse
Ancienne école Jules Ferry
Ville
87500 Saint-Yrieix-la-Perche
Département
Haute-Vienne
Tarif
40 40 45 Tarif de base plein tarif

Saint-Yrieix-la-Perche

Stage théâtre À quoi tu rêves ? 7/14 ans

Rue Jean Giraudoux Ancienne école Jules Ferry Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne

Tarif : 40 – 40 – 45 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-15 10:00:00
fin : 2026-11-15 17:00:00

Date(s) :
2026-11-15

Programme du stage
> jeux sur le corps, la voix, l’imagination, la confiance, l’écoute…
> improvisations théâtrales autour du thème du rêve du plus doux de tes rêves au pire de tes cauchemars !
> création d’un spectacle
> choix des costumes et répétition
> présentation devant les familles à 16h30   .

Rue Jean Giraudoux Ancienne école Jules Ferry Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 23 20 13  lescargotdanslesorties@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Stage théâtre À quoi tu rêves ? 7/14 ans

L’événement Stage théâtre À quoi tu rêves ? 7/14 ans Saint-Yrieix-la-Perche a été mis à jour le 2026-07-30 par Terres de Limousin

À voir aussi à Saint-Yrieix-la-Perche (Haute-Vienne)