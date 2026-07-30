Stage théâtre À quoi tu rêves ? 7/14 ans Rue Jean Giraudoux Saint-Yrieix-la-Perche

Informations pratiques

Saint-Yrieix-la-Perche

Stage théâtre À quoi tu rêves ? 7/14 ans

Rue Jean Giraudoux Ancienne école Jules Ferry Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne

Tarif : 40 – 40 – 45 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-15 10:00:00

fin : 2026-11-15 17:00:00

Date(s) :

2026-11-15

Programme du stage

> jeux sur le corps, la voix, l’imagination, la confiance, l’écoute…

> improvisations théâtrales autour du thème du rêve du plus doux de tes rêves au pire de tes cauchemars !

> création d’un spectacle

> choix des costumes et répétition

> présentation devant les familles à 16h30 .

Rue Jean Giraudoux Ancienne école Jules Ferry Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 23 20 13 lescargotdanslesorties@gmail.com

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English : Stage théâtre À quoi tu rêves ? 7/14 ans

L’événement Stage théâtre À quoi tu rêves ? 7/14 ans Saint-Yrieix-la-Perche a été mis à jour le 2026-07-30 par Terres de Limousin