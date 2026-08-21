Stage vidéo, Médiathèque Luce Courville, Nantes

Informations pratiques

Stage vidéo 27 – 29 octobre Médiathèque Luce Courville Loire-Atlantique

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-27T10:00:00+01:00 – 2026-10-27T17:00:00+01:00

Fin : 2026-10-29T10:00:00+01:00 – 2026-10-29T17:00:00+01:00

Animé par l’association Vlipp

Venez découvrir, pendant trois jours, les différentes étapes de création d’une série TV en réalisant ensemble le pilote d’une mini-série originale. Aucune expérience n’est requise, seulement l’envie de créer et de raconter des histoires ensemble.

Le premier jour sera consacré à l’écriture collective du scénario du pilote, en s’inspirant des codes des séries télévisées. Le deuxième jour sera dédié au tournage : jeu d’acteur et d’actrice, mise en scène, prise en main du matériel et réalisation des différentes scènes en groupe. Le troisième jour permettra de monter l’épisode pilote afin de finaliser la mini-série.

Médiathèque Luce Courville 1 rue Eugène Thomas Nantes 44300 Nantes Nord Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 09 83 70 39 28 »}]

Venez découvrir, pendant trois jours, les différentes étapes de création d’une série TV en réalisant ensemble le pilote d’une mini-série originale.