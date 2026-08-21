Stage vidéo, Médiathèque Luce Courville, Nantes
mardi 27 octobre 2026 · Médiathèque Luce Courville · Nantes
Informations pratiques
Stage vidéo 27 – 29 octobre Médiathèque Luce Courville Loire-Atlantique
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-27T10:00:00+01:00 – 2026-10-27T17:00:00+01:00
Fin : 2026-10-29T10:00:00+01:00 – 2026-10-29T17:00:00+01:00
Animé par l’association Vlipp
Venez découvrir, pendant trois jours, les différentes étapes de création d’une série TV en réalisant ensemble le pilote d’une mini-série originale. Aucune expérience n’est requise, seulement l’envie de créer et de raconter des histoires ensemble.
Le premier jour sera consacré à l’écriture collective du scénario du pilote, en s’inspirant des codes des séries télévisées. Le deuxième jour sera dédié au tournage : jeu d’acteur et d’actrice, mise en scène, prise en main du matériel et réalisation des différentes scènes en groupe. Le troisième jour permettra de monter l’épisode pilote afin de finaliser la mini-série.
Médiathèque Luce Courville 1 rue Eugène Thomas Nantes 44300 Nantes Nord Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 09 83 70 39 28 »}]
Venez découvrir, pendant trois jours, les différentes étapes de création d’une série TV en réalisant ensemble le pilote d’une mini-série originale.
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