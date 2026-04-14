Stage video, slam & parkour (15-25 ans), Quartier de Rochebelle, Alès

Stage video, slam & parkour (15-25 ans) 21 – 24 avril Quartier de Rochebelle Gard

Inscription au près d’Isalyne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-21T15:00:00+02:00 – 2026-04-21T18:00:00+02:00

Fin : 2026-04-24T15:00:00+02:00 – 2026-04-24T18:00:00+02:00

Tu bouges. Tu filmes. Tu te vois. Et tout change. Du 21 au 24 avril 2026, la Verrerie d’Alès, Pôle national Cirque, lance une masterclass gratuite et inédite : Filmer le mouvement des jeunes dans la ville. Slam, Image et Parkour. 3 artistes. 4 jours pour créer ensemble un film — dans les rues d’Alès, avec son propre corps, son propre regard. 15 places seulement pour les 15-25 ans. Gratuit. Sans prérequis, juste l’envie d’être là !

Quartier de Rochebelle 52 montée des Lauriers, 30100 Alès Alès 30100 Rochebelle Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 99 97 59 33 »}, {« type »: « email », « value »: « publics@laverreriedales.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.laverreriedales.fr »}]

Participe à la création d’un film à Alès sur le mouvement des jeunes dans la ville, avec Arthur Ribo (slammeur) Andrea Catozzi & Simon Nogueira (french freerun family) vidéo slam