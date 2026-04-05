Stages Cirque en Famille Chapidock – Ecole des arts du cirque Nantes
Stages Cirque en Famille Chapidock – Ecole des arts du cirque Nantes dimanche 10 mai 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-05-10 10:00 – 15:00
Gratuit : non 30 € Reservation site – stages en famille www.chapidock.comBilletterie lien helloassohttps://www.helloasso.com/associations/lezards-animes/evenements/stage-famille-samedi-9-mai-2026 En famille – Age minimum : 3 et Age maximum : 99
Un samedi convivial et ludique au Chapidock pour découvrir l’univers des arts du cirque en famille (à partir de 3 ans) : acrobatie, jonglerie, équilibre sur objets, aérien… Se retrouver, s’amuser, se surprendre !à partir de 3 ans et sans limite d’âge // un.e adulte par enfant minimum (les adultes participent aux activités au même titre que les enfants.)Déroulement de l’après midi :• Mise en mouvement conviviale• Portés acrobatiques parent-enfant et jonglerie• Petite pause goûter : ramenez vos grignotes !• Découverte des agrès aériens, et de l’équilibre sur objets, en petits groupes• Relaxation parent-enfant sous forme de massage ludique pour un retour au calme partagé
Chapidock – Ecole des arts du cirque Île de Nantes Nantes 44200
02 28 44 25 84 http://www.lezards-animes.com/ lezards.animes@free.fr
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