Stages de cirque avec Cirque à Léon Sous chapiteau Santec

Informations pratiques

Santec

Stages de cirque avec Cirque à Léon

Sous chapiteau Plage du Dossen Santec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-07-06

— Atelier parents/enfants de 2 à 6 ans Samedi de 10h30 à 12h + 2 merc. de 16h30 à 18h (25€ par binôme).

— Stages 4/6 ans 3 à 5 séances de 10h à 12h ou 16h30 à 18h30 (de 63 à 100€ la semaine).

— Stages 7/15 ans du lundi au vendredi de 13h30 à 16h30 (125€ la semaine).

— Ateliers ados à partir de 13 ans dates spécifiques (vérifier sur le site internet) de 16h30 à 18h (42€ les 2 séances)

Chaque tarif comprend le coût de la licence FFEC, si vous êtes déjà en possession d’une licence annuelle, merci de le préciser pour obtenir la réduction.

Plus d’information sur www.cirquealeon.fr

Inscriptions en ligne. .

Sous chapiteau Plage du Dossen Santec 29250 Finistère Bretagne +33 6 73 47 92 64

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English :

L’événement Stages de cirque avec Cirque à Léon Santec a été mis à jour le 2026-06-23 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX