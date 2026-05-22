Stages de dessin et d’arts plastiques pour ados / l’été 2026 Atelier O Pigmentée Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-14 09:00 – 17:30

Gratuit : non Sur inscription Billeterie :https://www.helloasso.com/associations/association-o-pigmentee/evenements/stages-de-dessin-et-d-arts-plastiques-pour-ados-l-ete-2026 Jeune Public

Du 29 juin au 3 juillet 2026, l’atelier O Pigmentée à Nantes ouvre ses portes aux adolescents pour un stage intensif et passionnant dédié au dessin et aux arts plastiques. Ce stage est conçu pour accompagner chaque jeune dans le développement de sa propre sensibilité artistique à travers des expérimentations graphiques et la création de compositions originales sur des supports variés.Pourquoi choisir ce stage ?Dans une ambiance chaleureuse, bienveillante et stimulante, chaque jeune bénéficie d’un suivi personnalisé. L’objectif est de libérer la créativité de chacun et de lui donner confiance en son geste artistique, tout en partageant un moment convivial avec d’autres adolescents passionnés. Tout le matériel de qualité est fourni par l’atelier.Informations pratiques :Public : 12 – 16 ansDates : Du lundi 29 juin au vendredi 3 juillet 2026Lieu : Atelier O Pigmentée, NantesModalités : Places limitées pour garantir la qualité de l’accompagnement. Inscription préalable obligatoire.Inscription et planning :https://www.helloasso.com/associations/association-o-pigmentee/evenements/stages-de-dessin-et-d-arts-plastiques-pour-ados-l-ete-2026

Atelier O Pigmentée Nantes 44000

https://www.helloasso.com/associations/association-o-pigmentee/evenements/stages-de-dessin-et-d-arts-plastiques-pour-ados-l-ete-2026



Afficher la carte du lieu Atelier O Pigmentée et trouvez le meilleur itinéraire

