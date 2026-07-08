Stages de dessin peinture sur le thème du portrait Concarneau
lundi 20 juillet 2026 · Concarneau
Informations pratiques
Concarneau
Stages de dessin peinture sur le thème du portrait
La Balise Concarneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 10:00:00
fin : 2026-07-24 12:00:00
Date(s) :
2026-07-20
Semaine sur le thème du portrait, de 10h à 12h
Chaque matinée est indépendante , vous pouvez vous inscrire à la semaine ou à la matinée.
– lundi 20 au fusain, travail des proportions. Le fusain permet de travailler vite, de mettre en place les masses, ombres et lumières et de modifier facilement.
– mardi 21 les valeurs brou de noix. Pour continuer à travailler sur le dessin, en ajoutant un lavis pour les ombres et les lumières.
– mercredi 22 aquarelle, travail de la couleur. À l’aide de couches successives, on viendra apporter les couleurs de la peau et des cheveux.
– jeudi 23 portrait à la gouache. Travailler l’ombre, la lumière et la couleur.
– vendredi 24 multiples, le monotype. Réaliser des portraits simplement, même sans savoir dessiner.
Un stage 20 €, l’adhésion à l’association 5 €
90€ les 5 stages .
La Balise Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 6 79 92 51 10
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English :
L’événement Stages de dessin peinture sur le thème du portrait Concarneau a été mis à jour le 2026-07-03 par OTC CCA
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