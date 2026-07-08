Informations pratiques

Concarneau

Stages de dessin peinture sur le thème du portrait

La Balise Concarneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 10:00:00

fin : 2026-07-24 12:00:00

Date(s) :

2026-07-20

Semaine sur le thème du portrait, de 10h à 12h

Chaque matinée est indépendante , vous pouvez vous inscrire à la semaine ou à la matinée.

– lundi 20 au fusain, travail des proportions. Le fusain permet de travailler vite, de mettre en place les masses, ombres et lumières et de modifier facilement.

– mardi 21 les valeurs brou de noix. Pour continuer à travailler sur le dessin, en ajoutant un lavis pour les ombres et les lumières.

– mercredi 22 aquarelle, travail de la couleur. À l’aide de couches successives, on viendra apporter les couleurs de la peau et des cheveux.

– jeudi 23 portrait à la gouache. Travailler l’ombre, la lumière et la couleur.

– vendredi 24 multiples, le monotype. Réaliser des portraits simplement, même sans savoir dessiner.

Un stage 20 €, l’adhésion à l’association 5 €

90€ les 5 stages .

La Balise Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 6 79 92 51 10

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English :

L’événement Stages de dessin peinture sur le thème du portrait Concarneau a été mis à jour le 2026-07-03 par OTC CCA