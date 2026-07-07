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AGENDA · Pont-l'Évêque

Stages de padel PADEL LOB Pont-l’Évêque

lundi 20 juillet 2026 · PADEL LOB · Pont-l'Évêque

Informations pratiques

Début
lundi 20 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Lieu
PADEL LOB
Adresse
1 impasse de Grieu
Ville
14130 Pont-l'Évêque
Département
Calvados
Tarif

Pont-l’Évêque

Stages de padel

PADEL LOB 1 impasse de Grieu Pont-l’Évêque Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-07-20
fin : 2026-08-21

Date(s) :
2026-07-20 2026-08-17

Cet été faites découvrir le padel à vos enfants
Cet été, faties découvrir le padel à vos enfants.
Stage encadré par un coach certifié apprentissage des techniques et des règles, esprit d’équipe, beaucoup d’amusement et de jeux.
Matériel fourni.
2 groupes selon l’âge 8-11 ans et 12-15 ans.
Attention, nombre de places limité.   .

PADEL LOB 1 impasse de Grieu Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 65 80 84 

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English : Stages de padel

This summer, introduce your children to padel

L’événement Stages de padel Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Terre d’Auge Tourisme

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