Stages de rock avec L’École Rock La Coursive (ancienne école de musique) Trouville-sur-Mer

Stages de rock avec L'École Rock avec L'École Rock La Coursive (ancienne école de musique) Trouville-sur-Mer

lundi 20 octobre 2025.

Stages de rock avec L’École Rock

La Coursive (ancienne école de musique) 2 Rue Jean Bart Trouville-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : 20-24 octobre 2025

Début : Lundi Lundi 2025-10-20

fin : 2025-10-24

Date(s) :

2025-10-20 2025-10-27

Apprendre la musique autrement, c’est possible avec L’École Rock. Encadrés par David Boutherre, les stages permettent aux enfants de découvrir la musique sans solfège ni partition, dans un vrai studio, en jouant en groupe et en s’amusant.

Chaque jour, les participants touchent à tous les instruments, jouent ensemble et préparent un mini-concert. Une approche vivante, collective et créative de la musique.

► Du lundi au vendredi 2 h par jour

À partir de 5 ans (éveil musical sur demande)

► Tarifs

35 € le cours de 2 h

150 € la semaine complète

► Lieu

La Coursive 2 rue Jean Bart, Trouville-sur-Mer (ancienne école de musique)

► Renseignements et inscriptions

06 69 22 00 33 .

La Coursive (ancienne école de musique) 2 Rue Jean Bart Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie +33 6 69 22 00 33

English : Stages de rock avec L’École Rock

Learn music in a different way with L?École Rock. Supervised by David Boutherre, the courses enable children to discover music without music theory or scores, in a real studio, playing in a group and having fun.

German : Stages de rock avec L’École Rock

Mit L’École Rock können Sie Musik anders lernen. In den von David Boutherre geleiteten Kursen können Kinder die Musik ohne Noten und Notenblätter in einem echten Studio entdecken, indem sie in einer Gruppe spielen und Spaß haben.

Italiano :

Imparare la musica in modo diverso è possibile con L’École Rock. Sotto la supervisione di David Boutherre, i corsi permettono ai bambini di scoprire la musica senza teoria musicale o spartiti, in un vero studio, suonando in gruppo e divertendosi.

Espanol :

Aprender música de otra manera es posible con L’École Rock. Supervisados por David Boutherre, los cursos permiten a los niños descubrir la música sin solfeo ni partituras, en un estudio real, tocando en grupo y divirtiéndose.

