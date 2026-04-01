Informations pratiques

Saint-Malo

Stages de voile Route du rhum 2026

Port de plaisance des Bas-Sablons Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-26

fin : 2026-11-01

Date(s) :

2026-10-26

Une offre unique pour être au cœur de l’événement !

L’école de voile Sam Croisières organise deux stages de voile la semaine précédent le départ de la Route du rhum 2026.

Un stage découverte 3 jours permettra de s’initier à la voile sur un bateau habitable confortable et sécurisant et de profiter du village de la course chaque soir.

Un stage perfectionnement 4 jours (incluant la présence sur l’eau le dernier jour au départ de la Route du rhum) vous fera apprendre, réviser ou perfectionnement les manœuvres.

Les deux stages se dérouleront au départ de Saint-Malo, dans la baie et vers les îles proches. .

Port de plaisance des Bas-Sablons Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 71 54 48 12

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Stages de voile Route du rhum 2026 Saint-Malo a été mis à jour le 2026-04-01 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel