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AGENDA · Saint-Malo

La Route du Rire Rue des Acadiens Saint-Malo

jeudi 3 septembre 2026 · Rue des Acadiens · Saint-Malo

Informations pratiques

Début
jeudi 3 septembre 2026
Fin
dimanche 6 septembre 2026
Lieu
Rue des Acadiens
Adresse
La Nouvelle Vague
Ville
35400 Saint-Malo
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif

Saint-Malo

La Route du Rire

Rue des Acadiens La Nouvelle Vague Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-03
fin : 2026-09-06

Date(s) :
2026-09-03

8 ème édition de la Route du Rire.

Depuis 2019, la Piraterie Stand-Up est un véritable repère de talents. Elle accompagne
les recrues au cœur de l’excellence de l’humour. De Please Stand-Up à Topito en passant par
Inglorious, le Fridge ou Tellement Marrant la 8ème Piraterie est en Route pour le Mokiri !

Info & Réservation laroutedurire.fr   .

Rue des Acadiens La Nouvelle Vague Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne  

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English :

L’événement La Route du Rire Saint-Malo a été mis à jour le 2026-07-23 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel

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