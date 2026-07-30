La Route du Rire Rue des Acadiens Saint-Malo
jeudi 3 septembre 2026 · Rue des Acadiens · Saint-Malo
Informations pratiques
Saint-Malo
La Route du Rire
Rue des Acadiens La Nouvelle Vague Saint-Malo Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-03
fin : 2026-09-06
Date(s) :
2026-09-03
8 ème édition de la Route du Rire.
Depuis 2019, la Piraterie Stand-Up est un véritable repère de talents. Elle accompagne
les recrues au cœur de l’excellence de l’humour. De Please Stand-Up à Topito en passant par
Inglorious, le Fridge ou Tellement Marrant la 8ème Piraterie est en Route pour le Mokiri !
Info & Réservation laroutedurire.fr .
Rue des Acadiens La Nouvelle Vague Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne
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English :
L’événement La Route du Rire Saint-Malo a été mis à jour le 2026-07-23 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel
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