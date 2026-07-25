AGENDA · Saint-Malo
Aquamuros Saint-Malo
samedi 19 septembre 2026 · Saint-Malo
Informations pratiques
Saint-Malo
Aquamuros
plage de l’Eventail et du Sillon Saint-Malo Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Compétition de nage en mer proposant plusieurs distances, organisée par Saint-Malo Natation. .
plage de l’Eventail et du Sillon Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne
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English :
L’événement Aquamuros Saint-Malo a été mis à jour le 2026-07-25 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel
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