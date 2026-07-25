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AGENDA · Saint-Malo

Aquamuros Saint-Malo

samedi 19 septembre 2026 · Saint-Malo

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Adresse
plage de l'Eventail et du Sillon
Ville
35400 Saint-Malo
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif

Saint-Malo

Aquamuros

plage de l’Eventail et du Sillon Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Compétition de nage en mer proposant plusieurs distances, organisée par Saint-Malo Natation.   .

plage de l’Eventail et du Sillon Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne  

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English :

L’événement Aquamuros Saint-Malo a été mis à jour le 2026-07-25 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel

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