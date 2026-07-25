Informations pratiques

Saint-Malo

Aquamuros

plage de l’Eventail et du Sillon Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Compétition de nage en mer proposant plusieurs distances, organisée par Saint-Malo Natation. .

plage de l’Eventail et du Sillon Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne

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English :

L’événement Aquamuros Saint-Malo a été mis à jour le 2026-07-25 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel