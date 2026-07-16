Préserver un trois-mâts : gestes, bois et transmission, JEP 2026 – Quai Saint-Louis, Saint-Malo

Informations pratiques

Préserver un trois-mâts : gestes, bois et transmission 19 et 20 septembre JEP 2026 – Quai Saint-Louis Ille-et-Vilaine

jauge limitée à 100 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À travers une visite commentée, Le Français ouvre les portes de son histoire et de son quotidien.

– Mini-exposition à bord

– Accueil d’une classe

JEP 2026 – Quai Saint-Louis Quai Saint-Louis, 35400 Saint-Malo Saint-Malo 35400 Intra-Muros Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « email », « value »: « melanie@lefrancais.info »}]

À travers une visite commentée, Le Français ouvre les portes de son histoire et de son quotidien.

©