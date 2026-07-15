Fille unique Hinde Daoui Théâtre Chateaubriand Saint-Malo

Informations pratiques

Saint-Malo

Fille unique Hinde Daoui

Théâtre Chateaubriand 6 Rue Grout de Saint-Georges Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 19:00:00

fin : 2026-08-09 20:00:00

Date(s) :

2026-08-09

Un one-girl show acidulé !

Une bulle de bonheur réveille ton enfant intérieur !

Un one-girl show pop, drôle et sensible. Vous avez envie de réveiller votre enfant intérieur… mais avec du second degré et des paillettes ?

Hinde est seule sur scène comme dans sa chambre de fille unique mais jamais seule dans sa tête.

Vous ferez connaissance de toutes ses facettes l’ado reine des boums, la candidate ratée de Popstars, et la quadra solo qui se rêve en Rambo de la fête.

Pendant une heure, on rit ensemble des podiums qui se dérobent, des rêves de jeunesse qui dérapent et des galères très adultes (ou comment réussir sa vie sans cocher toutes les cases du fameux bingo social ).

Stand-up acidulé, sketchs survitaminés et chansons pop revisitées?: Fille Unique, c’est une bulle de bonheur avant la bulle de champagne du soir.

Et que les choses soient claires malgré son titre, ce spectacle n’est pas réservé aux filles. Il est pour celles et ceux qui ont gardé ou planquent encore un petit grain de folie en eux.

Attention Ce spectacle contient des peluches et du second degré… et un fort risque de réveiller votre enfant intérieur. Âmes sensibles s’abstenir.

Un spectacle remarqué et sélectionné au Festival de Tournon 2025, au Festival d’Humour de Beaune 2024, et aux Otarires 2024 en Suisse.

Durée 1h .

Théâtre Chateaubriand 6 Rue Grout de Saint-Georges Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 81 62 61

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L’événement Fille unique Hinde Daoui Saint-Malo a été mis à jour le 2026-07-07 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel