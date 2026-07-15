UNA ROBERTA Roberta Cecchin Théâtre Chateaubriand Saint-Malo

Informations pratiques

Saint-Malo

UNA ROBERTA Roberta Cecchin

Théâtre Chateaubriand 6 Rue Grout de Saint-Georges Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 21:00:00

fin : 2026-08-09 22:00:00

Date(s) :

2026-08-09

One-man show

Un incroyable voyage interculturel entre la France et l’Italie.

Roberta raconte son histoire d’italienne qui débarque à Paris sans parler français et qui se retrouve d’emblée confrontée aux interminables discussions à propos de la langue, de la cuisine et des coutumes. L’Italie et la France sont des pays très proches mais qui étonnamment se connaissent assez mal. Si Français et Italiens s’alliaient, ils seraient les rois de la mode, de la cuisine, de l’art de vivre… bref les rois du monde !

Mais un sujet rend encore ces voisins irréconciliables le foot ! Roberta vous dit tout sur les Italiennes, les apéros, la drague, le vocabulaire…D’un côté, le raffinement et les subtilités françaises, de l’autre la Dolce Vita et le tempérament volcanique des transalpins.

Un regard authentique qui fourmille d’anecdotes savoureuses, même sur Saint-Malo, et qui permet d’en apprendre plus sur les deux pays.

Spectacle en français avec accent italien !

Durée 1h .

Théâtre Chateaubriand 6 Rue Grout de Saint-Georges Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 81 62 61

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English :

L’événement UNA ROBERTA Roberta Cecchin Saint-Malo a été mis à jour le 2026-07-07 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel