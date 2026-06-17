Concert harpe violon violoncelle et soprano Ruelle de la Place Saint-Malo

Saint-Malo

Concert harpe violon violoncelle et soprano

Ruelle de la Place Eglise St Ideuc Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 20:30:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Un voyage musical à travers des œuvres emblématiques du répertoire baroque, classique et en partie sacré, proposé par l’ensemble Althéa.

L’ensemble professionnel est composé de musiciennes toutes Prix de Conservatoires une chanteuse lyrique soprano (Marthe Davost, Prix de Chant du CNSM de Paris), ainsi qu’une violoniste (Agnès Davan, Musikhochschule de Munich), une violoncelliste (Isabelle Sajot, Prix de Violoncelle du CNSM de Paris) et une harpiste (Cécile Frinault, Prix de Harpe de la Ville de Paris).

Il a pour but de faire découvrir de nouvelles associations de sonorités telles les cordes pincées ou frottées, avec la voix de la soprano, et de revisiter le répertoire classique dans une formation originale. Laissez-vous bercer par ces nouvelles harmonies… .

Ruelle de la Place Eglise St Ideuc Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 63 26 46 47

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English :

L’événement Concert harpe violon violoncelle et soprano Saint-Malo a été mis à jour le 2026-06-17 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel