Informations pratiques

Saint-Malo

Branlebas de Régates

Saint-Malo et la côte d’Emeraude Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-06

Cette grande fête de la mer offre un spectacle visible depuis la côte et permet aux voiliers habitables de se retrouver sur l’eau en toute convivialité.

*Réservé aux licenciés. .

Saint-Malo et la côte d’Emeraude Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 23 18 20 30

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Branlebas de Régates Saint-Malo a été mis à jour le 2026-07-08 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel