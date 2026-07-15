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AGENDA · Saint-Malo

Branlebas de Régates Saint-Malo

jeudi 6 août 2026 · Saint-Malo

Informations pratiques

Début
jeudi 6 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Adresse
Saint-Malo et la côte d'Emeraude
Ville
35400 Saint-Malo
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif

Saint-Malo

Branlebas de Régates

Saint-Malo et la côte d’Emeraude Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06
fin : 2026-08-09

Date(s) :
2026-08-06

Cette grande fête de la mer offre un spectacle visible depuis la côte et permet aux voiliers habitables de se retrouver sur l’eau en toute convivialité.

*Réservé aux licenciés.   .

Saint-Malo et la côte d’Emeraude Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 23 18 20 30 

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English :

L’événement Branlebas de Régates Saint-Malo a été mis à jour le 2026-07-08 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel

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