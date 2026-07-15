Branlebas de Régates Saint-Malo
jeudi 6 août 2026 · Saint-Malo
Informations pratiques
Saint-Malo
Branlebas de Régates
Saint-Malo et la côte d’Emeraude Saint-Malo Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-06
Cette grande fête de la mer offre un spectacle visible depuis la côte et permet aux voiliers habitables de se retrouver sur l’eau en toute convivialité.
*Réservé aux licenciés. .
Saint-Malo et la côte d’Emeraude Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 23 18 20 30
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English :
L’événement Branlebas de Régates Saint-Malo a été mis à jour le 2026-07-08 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel
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