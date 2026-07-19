Concert harpe violon violoncelle et chant – musique classique Eglise de Paramé Saint Malo

Informations pratiques

Concert classique harpe violon violoncelle et mezzo-soprano lyrique

Un voyage musical à travers des œuvres emblématiques du répertoire baroque, classique et en partie de musique sacrée, proposé par l’ensemble Althéa.

L’ensemble professionnel est composé de musiciennes toutes Prix de Conservatoires : une chanteuse lyrique mezzo-soprano (Gwénola Maheux, Prix de Chant du CRR de Rennes), ainsi qu’une violoniste (Agnès Davan, Musikhochschule de Munich), une violoncelliste (Isabelle Sajot, Prix de Violoncelle du CNSM de Paris) et une harpiste (Cécile Frinault, Prix de Harpe de la Ville de Paris).

Il a pour but de faire découvrir de nouvelles associations de sonorités telles les cordes pincées ou frottées, avec la voix de la soprano, et de revisiter le répertoire classique dans une formation originale. Laissez-vous bercer par ces nouvelles harmonies…

. samedi 8 août 2026 – 20h30 • Église de Paramé – St Malo (35)

. Église St Malo de Paramé – rue de la Gardelle – 35400 St Malo

autres dates :

. lundi 3 août 2026 – 20h30 • Église Ste Jeanne Jugan – Cancale (35)

. Église Ste Jeanne Jugan (anciennement St Méen) – rue du Port – 35260 Cancale

. mardi 4 août 2026 – 20h30 • Église St Énogat – Dinard (35)

. Église St Énogat – rue de l’Église – 35800 Dinard

. vendredi 7 août 2026 – 20h30 • Église ND de Landouar – St Jacut de la Mer (22)

. Église NDame de Landouar – rue Chanoine Gourio – 22750 St Jacut de la Mer

Concert de 1h10 sans entracte

Entrée libre, Participation aux frais

Renseignements sur : www.ensemblealthea.com