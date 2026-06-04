Saint-Malo

Emeraude Classic Cup

Quai Duguay-Trouin Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-10

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-10

La SNBSM organise une semaine de régates de yachts classiques de prestige dans la baie de Saint Malo. .

Quai Duguay-Trouin Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 61 10 26 14

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English :

L’événement Emeraude Classic Cup Saint-Malo a été mis à jour le 2026-05-29 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel