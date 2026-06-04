Emeraude Classic Cup Saint-Malo
Emeraude Classic Cup Saint-Malo lundi 10 août 2026.
Saint-Malo
Emeraude Classic Cup
Quai Duguay-Trouin Saint-Malo Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-10
La SNBSM organise une semaine de régates de yachts classiques de prestige dans la baie de Saint Malo. .
Quai Duguay-Trouin Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 61 10 26 14
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English :
L’événement Emeraude Classic Cup Saint-Malo a été mis à jour le 2026-05-29 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel
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