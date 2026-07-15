Cabaret Madame Simone Théâtre Chateaubriand Saint-Malo

Informations pratiques

Saint-Malo

Cabaret Madame Simone

Théâtre Chateaubriand 6 Rue Grout de Saint-Georges Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 21:30:00

fin : 2026-08-08 23:00:00

Date(s) :

2026-08-08

Le Cabaret Madame Simone investit le théâtre d’Intra-Muros pour vous offrir une soirée d’exception alliant chant, arts du cirque ainsi que les tableaux chantés dansés. .

Théâtre Chateaubriand 6 Rue Grout de Saint-Georges Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 81 62 61

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English :

L’événement Cabaret Madame Simone Saint-Malo a été mis à jour le 2026-07-07 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel