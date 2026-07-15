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AGENDA · Saint-Malo

Cabaret Madame Simone Théâtre Chateaubriand Saint-Malo

samedi 8 août 2026 · Théâtre Chateaubriand · Saint-Malo

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Heure de début
21:30:00
Lieu
Théâtre Chateaubriand
Adresse
6 Rue Grout de Saint-Georges
Ville
35400 Saint-Malo
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif

Saint-Malo

Cabaret Madame Simone

Théâtre Chateaubriand 6 Rue Grout de Saint-Georges Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 21:30:00
fin : 2026-08-08 23:00:00

Date(s) :
2026-08-08

Le Cabaret Madame Simone investit le théâtre d’Intra-Muros pour vous offrir une soirée d’exception alliant chant, arts du cirque ainsi que les tableaux chantés dansés.   .

Théâtre Chateaubriand 6 Rue Grout de Saint-Georges Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 81 62 61 

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English :

L’événement Cabaret Madame Simone Saint-Malo a été mis à jour le 2026-07-07 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel

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