Cabaret Madame Simone Théâtre Chateaubriand Saint-Malo
samedi 8 août 2026 · Théâtre Chateaubriand · Saint-Malo
Informations pratiques
Saint-Malo
Cabaret Madame Simone
Théâtre Chateaubriand 6 Rue Grout de Saint-Georges Saint-Malo Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 21:30:00
fin : 2026-08-08 23:00:00
Date(s) :
2026-08-08
Le Cabaret Madame Simone investit le théâtre d’Intra-Muros pour vous offrir une soirée d’exception alliant chant, arts du cirque ainsi que les tableaux chantés dansés. .
Théâtre Chateaubriand 6 Rue Grout de Saint-Georges Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 81 62 61
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Cabaret Madame Simone Saint-Malo a été mis à jour le 2026-07-07 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel
À voir aussi à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine)
- Théâtre d’ombres Intra-Muros Saint-Malo 15 juillet 2026
- Du sable sur les planches Intra-muros Saint-Malo 16 juillet 2026
- Le Lys sous l’érable au Fort du Petit Bé Saint-Malo 16 juillet 2026
- Festival de musique sacrée Italie baroque, de Durante à Vivaldi Intra Muros Saint-Malo 16 juillet 2026
- Braderie et vide-grenier de Paramé Paramé Saint-Malo 18 juillet 2026