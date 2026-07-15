Sacrée Forêt Théâtre Chateaubriand Saint-Malo
jeudi 6 août 2026 · Théâtre Chateaubriand · Saint-Malo
Informations pratiques
Saint-Malo
Sacrée Forêt
Théâtre Chateaubriand 6 Rue Grout de Saint-Georges Saint-Malo Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 18:30:00
fin : 2026-08-06 19:10:00
Date(s) :
2026-08-06
Spectacle Jeune public par la Compagnie Au 36ème dessus
Spectacle écologique, théâtral et musical à partir de 4 ans
Au départ il y a la forêt. Les oiseaux cuicuitent, les fourmis fourmillent, et deux personnages s’y promènent en toute quiétude. Mais ce bruit ?… Des bulldozers ! Ils se rapprochent de plus en plus ! Un voyage, dans les histoires et les légendes, s’entame alors pour nos deux personnages qui veulent à tout prix trouver le héros qui pourrait sauver la forêt.
Pour tous les amoureux de la nature !
Durée 40 minutes .
Théâtre Chateaubriand 6 Rue Grout de Saint-Georges Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 81 62 61
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English :
L’événement Sacrée Forêt Saint-Malo a été mis à jour le 2026-07-07 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel
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