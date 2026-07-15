Sacrée Forêt Théâtre Chateaubriand Saint-Malo

Informations pratiques

Saint-Malo

Sacrée Forêt

Théâtre Chateaubriand 6 Rue Grout de Saint-Georges Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 18:30:00

fin : 2026-08-06 19:10:00

Date(s) :

2026-08-06

Spectacle Jeune public par la Compagnie Au 36ème dessus

Spectacle écologique, théâtral et musical à partir de 4 ans

Au départ il y a la forêt. Les oiseaux cuicuitent, les fourmis fourmillent, et deux personnages s’y promènent en toute quiétude. Mais ce bruit ?… Des bulldozers ! Ils se rapprochent de plus en plus ! Un voyage, dans les histoires et les légendes, s’entame alors pour nos deux personnages qui veulent à tout prix trouver le héros qui pourrait sauver la forêt.

Pour tous les amoureux de la nature !

Durée 40 minutes .

Théâtre Chateaubriand 6 Rue Grout de Saint-Georges Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 81 62 61

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English :

L’événement Sacrée Forêt Saint-Malo a été mis à jour le 2026-07-07 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel